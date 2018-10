Tirana (AFP) Bei einem Einsatz gegen einen international agierenden Drogenring hat die Polizei in Albanien nach eigenen Angaben 27 Verdächtige festgenommen. Nach vier weiteren Beschuldigten werde noch gesucht, teilte die Polizei am Montag mit. Der Einsatz richtete sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegen ein Netzwerk, das Heroin und Kokain in die EU geschmuggelt haben soll. Die Bande soll auch in Geldwäsche verstrickt gewesen sein.

