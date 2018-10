Berlin (AFP) Die Grünen-Europaexpertin Franziska Brantner hat die Bundesregierung aufgefordert, sich für eine europaweites Bekenntnis gegen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien einzusetzen. "Keine europäischen Waffen an Saudi-Arabien, das wäre ein klares Signal mit Blick auf den Krieg im Jemen und die Pressefreiheit", sagte die europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.