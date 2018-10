Berlin (AFP) Im Ausland geschlossene Kinderehen begründen einem Gerichtsurteil zufolge keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht in einem am Montag veröffentlichten Urteil von Ende September. Das Gericht bestätigte damit nach eigenen Angaben eine entsprechende Entscheidung des deutschen Generalkonsulats in Istanbul, das den Nachzug einer Syrerin zu ihrem in Deutschland lebenden Ehemann abgelehnt hatte.

