Halle (AFP) Gegen zwei nach der tödlichen Explosion eines Fahrkartenautomaten in Halle in Sachsen-Anhalt festgenommene Tatverdächtige ist Haftbefehl erlassen worden. Die beiden 15 und 20 Jahre alten Verdächtigen sitzen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein 19-Jähriger war kurz nach der Detonation am Samstagabend im Krankenhaus gestorben.

