London (AFP) Zutiefst verächtliche bis hasserfüllte Politiker-Kommentare über den Brexit-Kurs der britischen Premierministerin Theresa May haben in Großbritannien am Montag für Empörung gesorgt. "Bring dir deine eigene Schlinge mit" war einer der Ratschläge von ungenannten Gegnern Mays in britischen Wochenendzeitungsaugaben. Gemünzt war der Kommentar auf ein Treffen Mays mit konservativen Politikern in dieser Woche.

