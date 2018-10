Weimar (AFP) Nach dem Fund von Waffen und Munition im Hauptbahnhof Weimar hat die Polizei einen 37-Jährigen festgenommen. Der Mann aus Weimar sei unter anderem wegen Diebstahls und Drogendelikten polizeibekannt, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit. Am Freitag waren in einem Schließfach des Hauptbahnhofs ein Sturmgewehr, eine Pistole sowie Magazine und Munition entdeckt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.