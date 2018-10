Kirchheim (AFP) Nach den tödlichen Schüssen von Polizisten auf einen unter Drogeneinfluss durchgedrehten 25-Jährigen in Kirchheim an der Weinstraße hat die Staatsanwaltschaft das Obduktionsergebnis vorgelegt. Demnach starb der Mann bei dem Polizeieinsatz am vergangenen Freitag durch insgesamt sieben Schüsse, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal in der Pfalz am Montag mitteilte. Er habe dadurch einen hohen Blutverlust in Kombination mit einem Pneumothorax und Bluteinatmung erlitten.

