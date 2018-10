Coesfeld (AFP) Mit einem Hubschrauber und der Hilfe mehrerer Landwirte hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen Jagd auf fünf ausgebüxte Rinder gemacht. Die Tiere seien in der Nacht zum Sonntag in Lüdinghausen-Seppenrade unterwegs gewesen und hätten eine Gefahr für die Bundesstraße 474 und die Bahnstrecke Dortmund-Gronau dargestellt, erklärte die Polizei in Coesfeld am Montag den ungewöhnlich groß angelegten Polizeieinsatz.

