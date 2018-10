Berlin (AFP) Die Stiftung Warentest warnt vor gesundheitsschädlichem Spielschleim. Fünf von den Verbraucherexperten getestete Schleime setzen zu viel Borsäure frei, wie die Stiftung am Montag in Berlin mitteilte. Borsäure ist in größerer Konzentration gesundheitsschädlich. Die Produkte hätten daher so nicht verkauft werden dürfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.