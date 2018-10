Manila (AFP) Die Tötung von neun armen Bauern auf einer Zuckerrohrplantage hat auf den Philippinen für Empörung gesorgt. Menschenrechtsaktivisten sprachen von einem "Massaker", die Behörden ordneten am Montag eine Untersuchung an. Eine Gruppe von 25 Landarbeitern hatte am Samstag Teile eines Felds auf der Insel Negros besetzt, um es selbst zu bewirtschaften. Kurz darauf wurden sie von bis zu 40 Bewaffneten attackiert, neun Bauern wurden getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.