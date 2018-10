Ankara (AFP) Die Türkei hat im Fall des getöteten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi eine lückenlose Aufklärung angekündigt. "Nichts wird geheim bleiben", sagte der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin am Montag in Ankara. Dies sei von Anfang an die Linie von Staatschef Recep Tayyip Erdogan gewesen.

