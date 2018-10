New York (AFP) Die Vereinten Nationen haben die Zahl der nordwärts in Richtung USA ziehenden Migranten aus Zentralamerika mit mehr als 7000 angegeben. "Die Karawane umfasst 7233 Menschen, die mehrheitlich die Absicht haben, ihren Marsch nach Norden fortzusetzen", sagte der UN-Vizesprecher Farhan Aziz Haq am Montag in New York unter Berufung auf die Internationale Organisation für Migration (IOM). Er appellierte an die Transitländer, den Flüchtlingen mit "Respekt und Würde" zu begegnen.

