Kabul (AFP) Ein US-General ist in der vergangenen Woche bei einem Anschlag in Afghanistan verletzt und mit Schussverhandlungen zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen worden. Die Verletzungen von Brigadegeneral Jeffrey Smiley seien nicht lebensgefährlich, teilte die Nato-Mission in Afghanistan am Montag mit. Smiley ist demnach einer der 13 Verletzten des Attentats vom vergangenen Donnerstag.

