Straßburg (AFP) Der Brexit-Verhandlungsführer des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, hält eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU in den nächsten Wochen für machbar. Er hoffe, dass bis zum nächsten EU-Gipfel im Dezember ein Ausstiegsabkommen vereinbart werde, sagte der frühere belgische Ministerpräsident am Montag in Straßburg. Er persönlich sei der Meinung, dass dies möglich sei. 90 bis 95 Prozent der Fragen seien geklärt.

