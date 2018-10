Waldeck (AFP) In Mecklenburg-Vorpommern hat ein Biber einen Baum auf eine vorbeifahrende Motorjacht zu Fall gebracht. Die von dem Nager gefällte Pappel mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern fiel auf der Müritz-Elbe-Wasserstraße zwischen Lübz und Bobzin genau in dem Moment um, als die zehn Meter lange Jacht vorüberfuhr, wie das Landeswasserschutzpolizeiamt am Montag in Waldeck mitteilte.

