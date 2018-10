Antananarivo (AFP) Amnesty International hat eklatante Missstände im Strafvollzug Madagaskars kritisiert. 52 Menschen seien im vergangenen Jahr in Untersuchungshaft gestorben, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation. 11.000 Menschen, mehr als die Hälfte der Gefangenen, warteten demnach noch auf ihren Prozess. Viele seien wegen geringfügiger Delikte wie Hühner- oder Handydiebstahl eingesperrt.

