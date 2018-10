Leverkusen (AFP) Der Chemiekonzern Bayer will das Urteil in den USA gegen den Saatguthersteller Monsanto wegen dessen glyphosathaltigen Unkrautvernichtern auch nach der Entscheidung zu einer deutlichen Reduzierung der Millionen-Strafzahlung weiter anfechten. "Die Entscheidung des Gerichts, den Strafschadenersatz um mehr als 200 Millionen US-Dollar zu reduzieren, ist ein Schritt in die richtige Richtung", erklärte Bayer am Dienstag.

