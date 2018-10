Erfurt (AFP) Fünf Jahre nach einem Brandanschlag auf 15 Polizeifahrzeuge in Erfurt haben die Ermittler die Tat aufgeklärt. Als Tatverdächtiger wurde ein 27-jähriger Mann aus Erfurt ermittelt, der derzeit eine Freiheitsstrafe wegen Brandstiftung verbüßt, wie das Landeskriminalamt Thüringen (LKA) am Dienstag in Erfurt mitteilte. Zur Tatzeit war der Verdächtige demnach auch im Umfeld der NPD aktiv.

