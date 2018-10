Potsdam (dpa) - Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat ihr umstrittenes Internetportal, auf dem Schüler politische Äußerungen ihrer Lehrer melden können, freigeschaltet. Dort sollen Eltern und Schüler mitteilen können, wenn sich Lehrer im Unterricht kritisch zur AfD äußern. Nach eigener Darstellung will die AfD damit dazu beitragen, das Neutralitätsgebot an den Schulen durchzusetzen. Sowohl vom Bildungsministerium als auch aus dem Landtag kam scharfe Kritik. Ähnliche Plattformen hatte die AfD auch bereits in anderen Bundesländern online gestellt.

