München (AFP) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger haben ein positives Zwischenfazit ihrer Koalitionsverhandlungen gezogen. Die Gespräche liefen "sehr gut", sagte Söder am Dienstag in München vor Journalisten. Aiwanger sagte, er sei der Meinung, "dass am Ende ein großer Wurf stehen wird".

