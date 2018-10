Berlin (dpa/bb) - Die Belieferung von Supermärkten mit einem Elektrolastwagen wird nun in Berlin ausprobiert. Ein Jahr lang soll ein vollelektrischer 25-Tonner mit Kühlaufbau von einem Lager in Berlin-Grünheide Edeka-Filialen in der Stadt anfahren. Der Hersteller Mercedes-Benz Trucks und Edeka stellten das Projekt am Dienstag vor. Bei dem Praxisversuch soll herausgefunden werden, ob das Fahrzeug als Ersatz für die herkömmlichen Diesel-Lkw alltagstauglich ist. Eine Batterieladung soll für 200 Kilometer Strecke reichen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2021 ein Serienmodell zu entwickeln.

