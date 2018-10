Krakau (AFP) UN-Klimasekretärin Patricia Espinosa hat einen erfolgreichen Abschluss der bevorstehenden Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz angemahnt. Dafür müssten die Regeln der Pariser Klimakonferenz aus dem Jahr 2015 endlich umgesetzt werden, forderte Espinosa am Dienstag in Krakau. "Die Dringlichkeit war noch nie so groß", sagte sie vor Vertretern von 23 Staaten bei einem Treffen zur Vorbereitung des Gipfels.

