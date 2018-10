Saarlouis (AFP) Nach einem Notruf bei der französischen Polizei sind im Saarland am Dienstag fünf Iraker aus einem Kühllaster befreit worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei der Nachrichtenagentur AFP sagte, riefen die Männer von einem Handy die französischen Beamten an und gaben an, in dem Fahrzeug zu frieren. Eine Ortung des Mobiltelefons ergab kurz darauf, dass es sich bereits in Deutschland befand.

