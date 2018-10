Berlin (AFP) Das Onlineportal der "Bild"-Zeitung darf entgegen dem Willen der Medienanstalt Berlin-Brandenburg vorerst weiterhin Livevideos verbreiten. Das Verwaltungsgericht Berlin gab in einer am Dienstag veröffentlichten Eilentscheidung einem entsprechenden Antrag der "Bild" statt. Eine dauerhafte Entscheidung über das von der Medienanstalt im Juli ausgesprochene Verbreitungsverbot muss nun in der Hauptverhandlung fallen.

