Sarajevo (AFP) Rund hundert Migranten, darunter viele Familien mit Kindern, haben in der Nacht zu Dienstag an der Grenze von Bosnien-Herzegowina zum EU-Mitglied Kroatien ausgeharrt. Bei kühlen Temperaturen von fünf Grad verbrachten sie die Nacht am Rand einer Straße in der Nähe der nordbosnischen Stadt Bihac, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatten Sicherheitskräfte die Migranten am illegalen Überqueren der Grenze gehindert.

