Mazatlán (AFP) Der Richtung Mexiko ziehende Hurrikan "Willa" hat weiter an Kraft verloren. Nach Angaben des mexikanischen Wetterdienstes wurde er am Dienstag auf die dritthöchste Kategorie 3 zurückgestuft. Laut US-Hurrikan-Zentrum befand sich der Sturm am Vormittag noch etwa 55 Kilometer von der Pazifikküste des zentralamerikanischen Landes entfernt. Am Montag war "Willa" zeitweise in die höchste Hurrikan-Kategorie 5 eingestuft worden.

