Kassel (AFP) Einen sturzbetrunkenen Lastwagenfahrer hat die Polizei in Kassel aus dem Verkehr gezogen. Der 45-Jährige fuhr am frühen Montagmorgen in der nordhessischen Stadt beim Wenden ein Verkehrsschild um und wollte einfach weiterfahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine zufällig anwesende Besatzung eines Rettungswagens bemerkte den Unfall aber, stoppte den Fahrer und informierte die Polizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.