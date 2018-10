Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die USA zu einer engen Abstimmung mit den Verbündeten im Umgang mit dem INF-Abrüstungsabkommen aufgefordert. Nach dem von den USA angekündigten Ausstieg habe Maas seinen US-Kollegen Mike Pompeo in einem Telefonat am Dienstag daran erinnert, "dass der Vertrag Kerninteressen der europäischen Sicherheitsarchitektur berührt", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Maas habe deshalb die "Notwendigkeit" betont, "das weitere Vorgehen eng mit den europäischen Partnern abzustimmen".

