Huixtla (AFP) Nach einem zweitägigen Marsch durch Mexiko haben die in Richtung USA ziehenden Migranten aus Zentralamerika am Dienstag eine Pause eingelegt. "Die Menschen sind erschöpft", sagte der Flüchtlingsaktivist Rodrigo Abeja. Die Migranten errichteten in der Stadt Huixtla im äußersten Süden Mexikos ein provisorisches Camp. Viele versorgten ihre durch tagelange Märsche in Plastikschuhen oder Flip-Flops blutig gelaufenen Füße.

