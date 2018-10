Berlin (dpa) - Begleitet von zahlreichen Differenzen zwischen beiden Staaten trifft Polens Präsident Andrzej Duda heute (11.00 Uhr) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin zusammen.

Am Nachmittag ist zudem ein Meinungsaustausch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant. Duda und Steinmeier nehmen im Auswärtigen Amt auch am deutsch-polnischen Forum teil.

Duda will bei seinem Besuch Streitthemen wie den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ansprechen, wie es in Warschau heißt. Polen widersetzt sich dem Bau einer weiteren Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland. Damit macht sich Europa nach Ansicht der polnischen Regierung noch mehr von Russland abhängig. Allerdings dürfte auch der Ärger Warschaus mitspielen, nicht an der Pipeline beteiligt worden zu sein.

Weiteres Streitthema nicht nur zwischen Deutschland und Polen, sondern auch mit der EU, ist die Weigerung Warschaus, Flüchtlinge etwa aus Syrien im vereinbarten Umfang aufzunehmen - ähnlich wie dies auch andere osteuropäische Mitgliedstaaten ablehnen.

Und seit Jahren kritisiert die EU polnische Justizreformen. Die EU-Kommission leitete ein Sanktionsverfahren ein. Jüngster Streitpunkt ist die Zwangspensionierung oberster Richter, deren sofortigen Stopp und Umkehr der EuGH nun anordnete.

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff forderte die Bundesregierung auf, sich beim Thema Rechtsstaatlichkeit in Polen ohne jeden Zweifel hinter die EU-Kommission und den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu stellen. «Die Zwangspensionierung der Obersten Richter ist inakzeptabel», sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur.

Lambsdorff argumentierte weiter, Deutschland und Polen seien zwar einander geografisch nah, «gefühlt aber liegen wir noch zu weit auseinander. Wir brauchen auf beiden Seiten mehr Verständnis für das Nachbarland.» Der Besuch Dudas wäre eine gute Gelegenheit, beispielsweise dem Jugendaustausch neue Impulse zu geben.

Anfang November reist Merkel mit dem Kabinett zu deutsch-polnischen Regierungskonsultationen nach Warschau.