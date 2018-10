Berlin (AFP) Anlässlich eines Treffens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, Günter Burkhardt, rechtsstaatliche Mängel bei Asylverfahren kritisiert. "Asylentscheidungen müssen von Gerichten kontrolliert werden können", sagte Burkhardt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir erwarten rechtsstaatliche Asylverfahren in Deutschland." Burkhardt nahm am Dienstag an einem Gespräch von in der Flüchtlingshilfe engagierten Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen mit Merkel im Kanzleramt teil.

