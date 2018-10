Duschanbe (AFP) Nach dem tödlichen Angriff auf vier ausländische Radtouristen in Tadschikistan hat am Dienstag der Prozess gegen den Hauptverdächtigen begonnen. Der 33-jährige Hussein Abdusamadow muss sich wegen Mordes an den Urlaubern aus der Schweiz, den Niederlanden und den USA verantworten, teilte der Oberste Gerichtshof der Ex-Sowjetrepublik in der Hauptstadt Duschanbe mit. Abdusamadow, der sich zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte, hat die Tat gestanden.

