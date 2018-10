Istanbul (dpa) - Im Hexenkessel der türkischen Metropole muss Schalke 04 den Weg aus der Krise finden. Vor dem Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul türmen sich die Probleme.

Am Dienstag traten die Königsblauen die Reise an den Bosporus nicht nur mit der Hypothek der sechsten Bundesliganiederlage, sondern auch ohne Stammkeeper Ralf Fährmann und Abwehrchef Naldo an. Fährmann hat eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich, Naldo musste wegen eines Infekts passen. «Wir haben noch erfahrene Spieler im Kader. Wir werden versuchen, die Ausfälle zu kompensieren», sagte Trainer Domenico Tedesco vor dem Abschlusstraining in Istanbul.

Gleichwohl kommt das Fehlen der Routiniers zur Unzeit. Für Spielführer Fährmann rückt dessen Ersatzmann Alexander Nübel zwischen die Pfosten. Vor seinem Königsklassendebüt beim türkischen Meister stärken die Verantwortlichen ihm den Rücken. «Beim Keeper habe ich keinerlei Bedenken», betonte Tedesco. Sportvorstand Christian Heidel hob hervor, Nübel habe in der U21-Nationalmannschaft zuletzt immer gespielt. Der 22-Jährige musste schon beim 0:2 gegen Bremen kurzfristig einspringen. An beiden Gegentoren war er schuldlos. Auf der Bank sitzt erstmals der erst 17 Jahre alte Schalker U19-Torhüter Yannic Lenze, weil Michael Langer im Europapokal nicht spielberechtigt ist.

Die generellen Probleme des in der Liga auf Rang 16 abgestürzten deutschen Meisterschaftszweiten sind jedoch noch größer als die personellen. Dabei schien das Team nach dem schlimmem Start mit fünf Niederlagen wieder auf einem viel besseren Weg. Doch selbst die Pflichtspielsiege gegen Mainz (1:0), in Moskau (1:0) und Düsseldorf (2:0) gaben der verunsicherten Elf keinen Halt.

Das 0:2 gegen Werder deckte die Schwächen erneut schonungslos auf. Vor allem die extrem magere Ausbeute von fünf Toren in acht Ligapartien macht Sorgen. Nur Mainz (4) traf noch weniger. «Das ist derzeit unser Hauptproblem», räumte Heidel ein. «Die Niederlage gegen Bremen war ein Dämpfer», sagte Stürmer Guido Burgstaller selbstkritisch. Der Österreicher traf bisher nur einmal, Neu- Nationalspieler Mark Uth ging im Schalker Trikot bislang völlig leer aus. Gleichwohl ist Burgstaller überzeugt, dass bald der Knoten platzt. «Wir freuen uns auf das Spiel, und ich glaube, dass wir bei der nächsten großen Chance treffen.»

Am besten schon in Istanbul. Doch da ist nicht nur die Offensive gefordert. Heidel rechnet mit einem hitzigen Gefecht. «Wir wissen, was uns erwartet. Da geht es zünftig zu, sehr, sehr speziell. Aber wir wollen in der Champions League einen großen Schritt machen», sagte der 55-Jährige. Heidels Rat: «Wir müssen versuchen, aus Respekt Freude zu machen.»

Schalke lässt nichts unversucht. Um sich auf die heiße Atmosphäre im Stadion einzustellen, habe man Sequenzen aus Galatasaray-Heimpartien zusammengeschnitten und im Training am Montag über Lautsprecher in der Schalke-Arena eingespielt, verriet der Coach. «Wir wollten die Atmosphäre simulieren.»

Galatasaray steht unter Druck und will gewinnen, um an Schalke vorbeizuziehen. Die Konstellation in der Gruppe D: Nach zwei Spielen stehen der FC Porto und Schalke mit je vier Zählern punkt- und torgleich an der Spitze vor dem verletzungsgeplagten türkischen Team von Trainer Fatih Terim (3) und Lokomotive Moskau (1).

Tedesco hofft, dass seine Elf effizienter und cleverer auftritt als zuletzt. Ein Sieg wäre ein Befreiungsschlag, eine weitere Pleite vor dem Bundesligaspiel in Leipzig am Sonntag und der Partie im DFB-Pokal beim 1. FC Köln drei Tage später würde den Druck weiter erhöhen. «Wir waren eigentlich gut unterwegs und dürfen uns jetzt nicht ausbremsen lassen. In dieser Phase wäre das fatal», sagte der Trainer.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Galatasaray Istanbul: Muslera - Mariano, Maicon, Ahmet Calik, Nagatomo - Donk, Badou - Gümüs, Belhanda, Garry Rodrigues - Derdiyok

FC Schalke 04: Nübel - Caligiuri, Sané, Nastasic, Mendyl - Schöpf, Serdar, Mascarell, McKennie, Harit - Burgstaller

Schiedsrichter: Bastien (Frankreich)

