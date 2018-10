Seoul (AFP) Nach der Cannabis-Legalisierung in Kanada hat Südkorea seine Bürger vor dem Konsum von Marihuana in dem Land gewarnt. Drogenkonsum im Ausland sei ein Verstoß gegen südkoreanische Gesetze und werde bestraft, warnte die südkoreanische Botschaft in Ottawa im Onlinedienst Twitter. "Bitte beachten Sie das", hieß es in dem Warnhinweis.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.