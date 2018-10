Berlin (AFP) Kurz vor der Landtagswahl in Hessen hat der SPD-Politiker Wolfgang Thierse seiner Partei ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. "Die SPD ist schon so zerstritten, dass sie gar nicht mehr kampfkräftig ist. Daher breitet sich Resignation aus", sagte der ehemalige Bundestagspräsident der in Chemnitz erscheinenden "Freien Presse" vom Dienstag. Die Partei sei "völlig unfähig, eigene Erfolge nach außen zu vertreten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.