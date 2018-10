New York (AFP) Nach der Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ) eine UN-Konvention zum weltweiten Schutz der Rechte von Journalisten gefordert. An einem Treffen zum Start der Kampagne in New York beteiligten sich am Montag 15 Länder, darunter Griechenland, Russland, Pakistan, Peru, Italien und Tunesien, wie IFJ-Chef Anthony Bellanger mitteilte. Die Konvention soll demnach vor allem sicherstellen, dass Verstöße gegen die Rechte von Journalisten nicht ungestraft bleiben.

