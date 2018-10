New York (AFP) Der scheidende UN-Syriengesandte Staffan de Mistura wird am Mittwoch zu Gesprächen über eine neue Verfassung in Damaskus erwartet. Bei seinem mehrtägigen Besuch in der syrischen Hauptstadt wolle de Mistura Gespräche über die Einberufung eines Verfassungsausschusses führen, teilte die UNO am Dienstag mit. Unklar blieb zunächst, wen der Sondergesandte treffen wird und ob auch Syriens Machthaber Baschar al-Assad zu seinen Gesprächspartnern zählt.

