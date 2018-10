Moskau (AFP) Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat ein positives Fazit seiner Gespräche mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin und anderen Regierungsvertretern in Moskau gezogen. Seine Diskussionen dort seien "sehr umfassend und konstruktiv" gewesen, sagte Bolton am Dienstag in Moskau nach einem Treffen mit Putin.

