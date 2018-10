Rosenheim (AFP) Bei einem Brand in einem Chemiewerk sind im oberbayerischen Burghausen vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in Rosenheim am Dienstag mitteilte, brach das Feuer am Vorabend in einem Kellerraum des Unternehmens im Landkreis Altötting aus. Die Betriebsfeuerwehr konnte den Brand demnach rasch löschen, giftige Stoffe wurden laut Polizei nicht freigesetzt.

