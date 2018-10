Straßburg (AFP) Die Haushaltspläne der italienischen Regierung sind im Europaparlament auf Kritik gestoßen. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU), warnte am Dienstag vor negativen Reaktionen der Finanzmärkte, die auch andere Länder treffen könnten. Sie könnten "Auswirkungen haben auf Spanien, Portugal, Griechenland", sagte er in Straßburg. Er forderte die Regierung in Rom im Streit um das Budget 2019 zum Dialog mit der EU auf.

