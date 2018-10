Sydney (AFP) In Australien muss sich ein 102-Jähriger wegen eines mutmaßlichen Übergriffs auf eine 92 Jahre alte Frau in einem Altersheim vor Gericht verantworten. Der Mann wurde am Dienstag wegen des Vorwurfs der schweren sexuellen Nötigung in der Betreuungseinrichtung in einem östlichen Vorort von Sydney festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.