Osnabrück (AFP) Die Zahl der ursprünglich aus Südamerika stammenden Alpakas ist in Deutschland deutlich gestiegen. "Es leben heute bereits viermal mehr Alpakas in Deutschland als noch vor zehn Jahren", sagte der Präsident des Alpaka-Zuchtverbands, Fritz-Jürgen Hieke, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Mittwoch. Er schätze, dass aktuell 20.000 Alpakas in Deutschland lebten und die Population allein in diesem Jahr um weitere 5000 Tiere wachsen werde.

