Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Mittwoch mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi gesprochen. Wie das Präsidialamt in Ankara mitteilte, sprachen sie telefonisch über "die notwendigen gemeinsame Bemühungen und Schritte, um sämtliche Aspekte des Mordes an Jamal Khashoggi aufzuklären". Es war ihr erstes Telefonat seit der Tat.

