Augsburg (AFP) Nach dem sexuellen Übergriff eines 21-Jährigen auf ein neunjähriges Mädchen an einer Grundschule in Augsburg hat ein Richter Haftbefehl erlassen. Dem am Dienstag von einem Lehrer unmittelbar nach der Tat überwältigten Mann werde versuchte Vergewaltigung in Tateinheit mit mit sexuellem Missbrauch und versuchtem schwerem sexuellem Missbrauch eines Kinds vorgeworfen, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.