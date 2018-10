Aachen (AFP) Die Polizei hat ein Protestcamp von Braunkohlegegnern nahe des Hambacher Forstes geräumt. Die Beamten begann am Mittwochabend damit, in Kerpen-Manheim Sitzblockaden von Aktivisten aufzulösen und die Protestierer wegzutragen, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Einsatz auf einem früheren Sportplatz dauerte in der Nacht an.

