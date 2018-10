Itzehoe (AFP) Ein Wildtier hat auf der Autobahn 23 bei Itzehoe in Schleswig-Holstein für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Das Tier könne ein Rehbock oder ein Hirsch gewesen sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach stand es am frühen Mittwochmorgen auf der Fahrbahn und ließ sich nur schwer vertreiben.

