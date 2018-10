Mountain View (dpa) - Google hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen Anschuldigungen sexueller Belästigungen entlassen. Davon seien 13 Führungskräfte gewesen, und alle seien ohne Abfindung gefeuert worden, erklärte Vorstandschef Sundar Pichai in einem internen Rundschreiben an alle Angestellten. Mit der E-Mail reagiert Pichai auf einen brisanten Bericht der «New York Times». Demnach soll das Unternehmen in den letzten Jahren drei Führungskräfte, denen sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde, geschützt haben.

