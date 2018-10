Ankara (AFP) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei seinem Besuch in Ankara das Interesse Deutschlands am Ausbau der Handelsbeziehungen mit der Türkei bekräftigt. Es habe zuletzt "schwierige Momente" gegeben, doch trotz der Probleme seien die Handelsbeziehungen stabil geblieben, sagte Altmaier am Donnerstag nach einem Gespräch mit seinem türkischen Kollegen Berat Albayrak in der türkischen Hauptstadt.

