Berlin (AFP) Die Krankenkassen fordern von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bessere Regeln für den Rückruf von fehlerhaften Medikamenten. Es bestehe "gesetzgeberischer Handlungsbedarf", schreibt der Vizechef des Spitzenverbands der gesetzlichen Kassen (GKV), Johann-Magnus von Stackelberg, in einem Brief an Spahn, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben) berichten.

