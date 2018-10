Washington (AFP) Die US-Polizei untersucht Medienberichten zufolge ein verdächtiges, an den Hollywood-Schauspieler Robert De Niro adressiertes Päckchen. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, es handle sich um eine an De Niro adressierte Sendung im New Yorker Stadtteil Tribeca. Der Hollywood-Star ist ein Kritiker von US-Präsident Donald Trump.

